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        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi

        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlarda denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:34
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        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi
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        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlarda denetim yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı.

        Ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması, iller arasında hayvan hareketliliğinin artması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol noktalarında hayvan nakli yapan araçlarda denetim yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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