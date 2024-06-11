Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi
Siirt'te hayvan nakli yapan araçlarda denetim yapıldı.
Siirt'te hayvan nakli yapan araçlarda denetim yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı.
Ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması, iller arasında hayvan hareketliliğinin artması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol noktalarında hayvan nakli yapan araçlarda denetim yaptı.
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