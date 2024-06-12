Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası ile aranan K.İ'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ​​​​​​​Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen K.İ, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru

        Benzer Haberler

        Siirt'te yetişen endemik adaçayını koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Siirt'te yetişen endemik adaçayını koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi
        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi
        Siirt'te yılanın ısırdığı kişiyi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te yılanın ısırdığı kişiyi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zar...
        Siirt'te yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zar...
        Siirt'te kurtarma ekibi, evinin önündeki yangına müdahale eden kadına yardı...
        Siirt'te kurtarma ekibi, evinin önündeki yangına müdahale eden kadına yardı...
        Siirt'te 7'nci kattan düşen 4 yaşındaki Derya öldü
        Siirt'te 7'nci kattan düşen 4 yaşındaki Derya öldü