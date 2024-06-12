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        Siirt'te atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira ceza

        Siirt'te, atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:03
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        Siirt'te atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira ceza
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        Siirt'te, atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerin kent merkezine yakın bir noktada yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta, iki atmaca yavrusu ele geçirildi.

        Koruma altındaki türler arasında yer alan ve avlanması yasak olan atmacaları bulunduran kişiye, 63 bin 870 lira ceza uygulandı.

        Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilen atmacalar, gerekli bakım ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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