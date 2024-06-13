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        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:52
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        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kentte durdurdukları kamyonette yaptığı aramada 1660 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Olayla ilgili S.O. ve B.O. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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