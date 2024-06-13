Siirt'te GAP desteğiyle kurulan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Siirt'te Valilik himayesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Siirt'te Valilik himayesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Dumlupınar Mahallesi Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, eski binanın dönüştürüldüğü 2 katlı kütüphanede konferans, bilişim, çalışma salonları ve kafeterya bulunduğunu söyledi.
Mahallenin güzel bir hizmete kavuştuğunu dile getiren Kızılkaya, "Kütüphanelerimiz, bilgiye ulaşmanın, bilgiye açılan kapıların aralandığı, çocuklarımızın akademik ve kültürel gelişimi için çok kıymetli mekanlardır. O yüzden yaz tatilinin başlayacağı şu saatlerde çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum: Okullarınız kapanmış, karneleri almış olabilirsiniz ama eğitim hayat boyu edam ediyor ve kütüphanelerimiz her zaman size hizmet vermek için açık olacak." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir de kütüphane açılışı için burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Siirt'te güzel bir eser kazandırıldığını aktardı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin ise dezavantajlı bölgede ikamet eden gençlerin kütüphane ve çalışma salonlarına uzak olmalarından yola çıkarak böyle bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.
Sosyal ve ekonomik yönden imkanı kısıtlı, dezavantajlı genç ve çocukların, nezih bir ortamda kendilerini geliştirebileceklerini dile getiren Tekin, şunları söyledi:
"Kütüphanemiz, yaş aralığına göre ayarlanmış kültür kitapları, internet bağlantısına sahip bilgisayarlar, zeka oyunları alanı, masal ve etkinlik alanlarıyla zenginleştirildi. Modern, estetik ve ergonomik tasarımıyla çocuk ve gençlerin bilgiyi sevme ve öğrenme etkinliklerine imkan veren sosyal etkinlik alanları kuruldu. GAP’tan 4 milyon lira ve Siirt Valiliğimizden 770 bin lira olmak üzere toplam 4 milyon 770 bin lira bedelle tamamlanmıştır. Bu ödenekle sadece bir kütüphane kurmadık, yıkılacak olan bir binayı kurtararak eğitim yuvasına dönüştürdük."
Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi, öğrencilerin taleplerini dinledi.
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