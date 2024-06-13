Siirt'te GAP desteğiyle kurulan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Siirt'te Valilik himayesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Dumlupınar Mahallesi Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, eski binanın dönüştürüldüğü 2 katlı kütüphanede konferans, bilişim, çalışma salonları ve kafeterya bulunduğunu söyledi.

Mahallenin güzel bir hizmete kavuştuğunu dile getiren Kızılkaya, "Kütüphanelerimiz, bilgiye ulaşmanın, bilgiye açılan kapıların aralandığı, çocuklarımızın akademik ve kültürel gelişimi için çok kıymetli mekanlardır. O yüzden yaz tatilinin başlayacağı şu saatlerde çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum: Okullarınız kapanmış, karneleri almış olabilirsiniz ama eğitim hayat boyu edam ediyor ve kütüphanelerimiz her zaman size hizmet vermek için açık olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir de kütüphane açılışı için burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Siirt'te güzel bir eser kazandırıldığını aktardı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin ise dezavantajlı bölgede ikamet eden gençlerin kütüphane ve çalışma salonlarına uzak olmalarından yola çıkarak böyle bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Sosyal ve ekonomik yönden imkanı kısıtlı, dezavantajlı genç ve çocukların, nezih bir ortamda kendilerini geliştirebileceklerini dile getiren Tekin, şunları söyledi: