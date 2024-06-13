Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı

        Siirt Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Ant olsun ki Gazze'yi unutmayacak nesiller yetiştireceğiz" yazılı pankart açarak Filistin halkına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Ant olsun ki Gazze'yi unutmayacak nesiller yetiştireceğiz" yazılı pankart açarak Filistin halkına destek verdi.

        Kezer Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen törende 3 bin 550 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Eğitim Fakültesi öğrencileri, tören öncesi düzenlenen geçiş töreninde fakültenin isminin yer aldığı pankart yerine, "Ant olsun ki Gazze'yi unutmayacak nesiller yetiştireceğiz" yazılı pankart açtı.

        Bazı öğrenciler de geçiş töreninde "Gazze'de okullar bu sene mezun veremedi", "Mezunu olmayan şehir Gazze", "Soykırıma dur de" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizler taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, tören geçişinin ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, üniversiteden başarıyla mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara dikkati çeken Kızılkaya, "Filistin'de yaşanan zulüm hepimizin kalbini acıtmakta ve hepimiz en derin şekilde bu zulmü lanetliyoruz ve bir an önce kardeşlerimizin bu zulümden kurtulmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.

        Mezun olan gençlere seslenen Kızılkaya, üniversite eğitiminin sona ermesiyle hayatın yeni bir başlangıç sunduğunu dile getirdi.

        "Hayat dediğimiz son zannettiğimiz yeni başlangıçlardan ibarettir." diyen Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artık bundan sonra profesyonel hayata, iş hayatına atılacaksınız. İşinizi severek yapın ve hangi işle uğraşırsanız uğraşın işinizi iyi yapın. İşini iyi yapan insanlar hem kendisini hem de çevresindekileri mutlu eder. İş ahlakınız yüksek olsun. Her şeyin başı ahlak. Ahlak olmayan bir yerde maalesef kaliteden ve işin doğru yapıldığından emin olamayız. Disiplinli, özgüvenli olun. Rabb'im bahtınızı açık eylesin." ifadelerini kullandı.

        Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da öğrencileri bir taraftan mesleğe bir taraftan da hayata alıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Filistin halkının yaşadığı zulme değinen Şındak, "Bir tarafımız yaralı başlıyor konuşmamız, bir tarafımız Filistin'de. Akan kanın, yaşanan zulmün bir an önce bitmesi için dua ediyoruz ve yapılan zulmü buradan bir kez daha kınıyoruz. dedi.

        - "Filistin halkı, tarihi ve kültürüyle hepimizin kalbinde özel bir yer tutuyor"

        Mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler adına konuşan Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hamza Eşref El Saidu, hayatın önemli bir anını kutlamak için burada olduklarını belirtti.

        Bu mutluluk dolu günde başarılarıyla gurur duyarken, Filistin halkının yaşadığı zorlukları unutmamak gerektiğine dikkati çeken El Saidu, şunları kaydetti:

        "Filistin halkı, tarihi ve kültürüyle hepimizin kalbinde özel bir yer tutuyor. Bugün burada Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Onların insanca yaşam ve parlak bir gelecek hakkına olan inancımız tam. Mezun olurken adalet ve barış için sesimizi yükseltmek, dayanışma içinde olmak ve yeteneklerimizi dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanmak bizim görevimiz."

        Törende, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

        Törene, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Siirt'te GAP desteğiyle kurulan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi'nin açılışı...
        Siirt'te GAP desteğiyle kurulan İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi'nin açılışı...
        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Siirt'te atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira ceza
        Siirt'te atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira ceza
        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Siirt'te yetişen endemik adaçayını koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Siirt'te yetişen endemik adaçayını koparmanın cezası 387 bin 141 lira
        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi
        Siirt'te hayvan nakli yapan araçlar denetlendi