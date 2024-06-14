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        Siirt'te 230 dekarda üretilen böğürtlenin hasadı yapıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yatırımcı Mehmet Sabit Ceylan tarafından alternatif ürün olarak yaklaşık 230 dekar arazide yetiştirilen böğürtlenin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:23
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        Siirt'te 230 dekarda üretilen böğürtlenin hasadı yapıldı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yatırımcı Mehmet Sabit Ceylan tarafından alternatif ürün olarak yaklaşık 230 dekar arazide yetiştirilen böğürtlenin hasadı yapıldı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Yunuslar köyündeki böğürtlen bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

        Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 230 dekarda üretilen böğürtlenle ekonomiye önemli katkı sağlandığını söyledi.

        Katma değeri yüksek ürünlerin tarım sektöründeki önemini vurgulayan Kızılkaya, böğürtlenin de fıstık gibi bu ürünler arasında bulunduğunu belirtti.

        Kızılkaya, şöyle devam etti:

        "Bu gerçekten Garzan bölgesi için ayrı bir başarı hikayesinin vücut bulmuş hali. Yine üretimde Türkiye'de ikinci sırada olması ayrı memnuniyet verici bir husus. Bugün yaklaşık 30 dolara yakın bir katma değerle piyasada, ihracatta boy gösteriyor böğürtlen. Meyve suyundan pastacılık sektörüne, özellikle dondurulmuş haliyle dünyanın dört bir tarafına gönderilebilecek kıymetli bir ürün. Bizim tarımda çeşitlendirmemiz çok stratejik bir hamle. Bu stratejik hamleyi başaran geçmişteki ve şimdiki yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

        Firma sorumlusu ve üretici Kasım Keremullah Ceylan da tek parça ile Türkiye'nin en büyük böğürtlen bahçesine sahip olduklarını kaydetti

        Daha önce 70 dekarda chester çeşidi ile deneme ve yanılma yöntemiyle üretimine başladıkları böğürtlen çeşidini 12'ye çıkardıklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

        "2023 yılı TÜİK verilerine göre ilimiz böğürtlen üretiminde 318 ton ile Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Önemli bir miktarı uzak doğu ülkelerine ihraç edilerek ilimizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlanıyor. 230 dekar böğürtlen alanımız var. Deneme alanımızla birlikte şu anda 250 dekar. Böğürtlende ciddi bir kalite ve standart yakaladık. Taze olarak hem iç piyasada büyük marketlere hem de yurt dışına satıyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz. Ürünü satamıyorsak ya dondurarak ya da sanayide konsantre halinde meyve suyu olarak işliyoruz. Belirli bir kalitede yetişince uluslararası talep de oluyor."

        Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya, Ceylan'a teşekkür belgesi verdi.

        Daha sonra böğürtlen hasadı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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