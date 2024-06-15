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        Siirt'te heyelan nedeniyle bozulan yayla yolu yeniden açıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan yayla yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:56
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        Siirt'te heyelan nedeniyle bozulan yayla yolu yeniden açıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan yayla yolu açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Siirt Arıcılığını ve Arı Ürünlerini Geliştirme Projesi" kapsamında 100 aileye 2 bin arılı kovan dağıtım programı sırasında Çavuşlu köyü arıcılarının yol talebini yerine getirdi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Kızılkaya'nın talimatıyla heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan 7 kilometrelik Çavuşlu köyünden yaylaya giden stabilize yolu açtı.

        Çavuşlu köyü Muhtarı Reşit Unğan, yaylada bal üretiminin önemine değinerek, Vali Kızılkaya'ya köy halkı adına teşekkür etti.

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