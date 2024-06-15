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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Kurban Bayramı mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:20
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, kardeşlik, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin gösterildiği güzel bir bayrama daha hep birlikte erişmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Bayramı farklı şehirlerde geçirecek vatandaşların yola yorgun çıkmamalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını isteyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

        ​​​​​​​"Bizler, bu gönül coğrafyasında insanı kardeş kabul eden bir medeniyetin mirasçıları olarak bu manevi ve müstesna günleri dargınlık ve kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak, sevgi dostluk ve kardeşlik duygularımızı en yoğun şekilde güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için fırsata çevirmeliyiz. Bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Refah ve mutluluğa ulaşmanın yolu huzuru sağlamak ve çok çalışmaktan geçtiği bilinciyle, hizmetin en güzeline layık olan değerli Siirt halkına da daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak hizmetler üretmek en büyük hedefimizdir. Bu süreçte, Siirt halkının katkı ve desteğini esirgemeyeceğine olan inancım da tamdır. Bu vesileyle bayramı tebrik eder, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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