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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:44
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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den Kurban Bayramı mesajı
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gül, mesajında, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve bereketini bir kez daha hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu bayram günlerinde dünya genelinde birçok yerde hala acı ve üzüntü yaşandığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

        "Özellikle İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalan Gazze'de masum insanların katledildiği bu saldırılar karşısında yüreklerimiz kan ağlamaktadır. Bayramın ruhuna uygun olarak, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı en üst düzeyde hissettiğimiz bu günlerde, bizlere düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğimize olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Ayrıca, insanlık onuruna yakışmayan bu zulmün bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun ve insanlık vicdanının gereken adımları atmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, başta Siirtli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın huzur ve mutluluğunu yürekten paylaşıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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