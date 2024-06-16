Gizem Üsteğmen, 23 Nisan'da hayalini kurduğu üniformayla görevini severek yapıyor

FECRİ BARLIK - Asker üniforması sevdasıyla peşinden koştuğu çocukluk hayalini gerçekleştiren Gizem Ayşegül Alanur, Siirt'te üsteğmen olarak görev yapıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen Alanur, ilkokul yıllarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde gördüğü garnizon komutanının üniformasına hayran kalarak, jandarma olma hayalini kurmaya başladı.

Alanur'un bu hayalini pekiştiren diğer bir anı ise küçük bir kız çocuğuyken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kendisini omuzlarında taşıyan babasıyla katıldığı törende, bir jandarma personelinin onu Türk bayrağına ulaştırarak, "Bu şanlı bayrağımızı taşımak herkesten çok senin hakkın." sözleri oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alanur, Haccettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2017 yılında girdiği jandarmanın subaylık sınavında başarılı oldu. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu eğitimler alarak komando olan Alanur, Türkiye'de sivil kaynaktan jandarma teşkilatına alınan ilk 8 kadın subay arasında yer aldı. Yaklaşık 5 yıl önce subay olarak göreve başlayan Alanur, Siirt'in Tillo ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi ve Siirt'te bu görevi yapan ilk kadın subay oldu.

- "Ne zaman yolda bir jandarma görsem gözlerim dolardı" Şu anda İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 30 yaşındaki Gizem Ayşegül Alanur, AA muhabirine, küçüklüğünde kurduğu hayallere kavuşan bir Türk kadın subay olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. "Ne zaman yolda bir jandarma görsem gözlerim dolar, mutluluk içinde onları karşılardım. Oradan jandarma sevgisi içime yerleşmiş oldu." ifadelerini kullanan Alanur, anne ve babasının kendisini vatanını ve milletini seven bir çocuk olması yönünde yetiştirdiğini belirtti.

Mesleki olarak ilerlemesi yolunda ailesinin kendisini desteklediğini anlatan Alanur, 2019 yılında göreve başladığını, eşinin de aynı teşkilatta subay olarak hizmet ettiğini kaydetti. Alanur, şöyle konuştu: "Zorlu eğitimlerden erkek devrelerimiz ne yaparsa biz de aynısını yaparak geçtik. Zor şartlarda ülkemizde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik aldığımız bütün eğitimleri, bilgi birikimimizi şu anda teşkilatımızın saflarında vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Edindiğim tecrübe ve kazanımlarımın kız çocuklarının geleceğe yönelik asker olabilme hayallerini desteklemek adına güzel örnekler olduğunu düşünüyorum."

Kız kardeşinin de hemşire olduğunu kaydeden Alanur, kendilerine verilen emeğin karşılığını ailelerine, vatan ve millete en iyi şekilde vermeye gayret gösterdiklerini dile getirdi. - "Çocukluk hayaline kavuşmuş biri olarak çok mutluyum" Hedefinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını dile getiren Alanur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluk hayaline kavuşmuş biri olarak çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim, basamak basamak ilerleyip aldığım her görevde en iyisini yapabilmek. Hayatım boyunca asla küçük hedefler koymadım. Şu an hedefim, biraz iddialı bir cümle olsa da jandarma teşkilatının ilk kadın genel komutanı olmak. Hedeflerim bu yönde, atacağım adımlar hep bu yönde olacak. Bu süreçte aldığım tüm görevlerden bilgi, birikim, tecrübe kazanma planlarım var."