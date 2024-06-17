Siirtli çiftçiler çeltik üretimini yaklaşık bir asırdır sürdürüyor

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı kırsal Sit Mahallesi'nde çiftçiler, çeltik üretimini yaklaşık bir asırdır sürdürüyor.

Dağlarla çevrili kırsal Sit Mahallesi'nde bulunan 45 hanenin 30'u, imece usulü ve geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için kullanıyor, bir kısmını ise satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Mahalle muhtarı ve üretici Sabahattin Dizek, AA muhabirine, mahallede coğrafi konumundan dolayı tarım ve hayvancılık yapıldığını söyledi.

Tarımda çeltik üretiminin yaygın olduğunu ifade eden Dizek, "Atalarımızdan kalan mesleği sürdürüyoruz. Bu üretim yaklaşık 100 yıldır devam ediyor. Biz de bu mesleği icra ediyoruz. Mahallemizde suyumuz bol olduğu için çeltik üretiminde sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Çeltik üretiminin zahmetli ve masraflı olduğunu dile getiren Dizek, buna rağmen geleneğini gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiklerini anlattı. "Sonbaharda biçtiğimiz çeltikleri çuvala doldurup Diyarbakır'a gönderiyoruz. Orada değirmende ayıkladıktan sonra kimi evine getiriyor, kimi de orada satıyor." diyen Dizek, üretimin geleneksel yöntemlerle yapıldığını bildirdi. Üreticilerden İhsan Dizek de babasından öğrendiği mesleği 20 yıldır yaptığını belirtti. Mahalleye yakın bölgede 30 dönüme yakın alanda imece usulüyle çeltik üretimi yaptıklarını aktaran Dizek, "Atalarmımızdan kalan bir meslek. Üretimi biraz zor. Önce traktörle sürüyoruz. Sonra su bırakıyoruz, tekrar sürüyoruz. Ardından küreklerle düzeltiyoruz. Sonra çeltik atıyoruz. Eylül ayının ortalarına doğru ektiğimiz çeltiği biçiyoruz." ifadelerini kullandı.