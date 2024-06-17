Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te partililerle bayramlaştı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te partililerle bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Bakırhan, beraberinde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Siirt Belediyesini ziyaret etti, belediye binasında partililerle bayramlaştı.

        Burada konuşan Bakırhan, Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinde partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Kurban Bayramı'nda çok sayıda kişinin belediyeyi ziyaret ettiğini dile getiren Bakırhan, şöyle konuştu:

        "İradesini eş başkanlarımız, partimiz lehine kullanan Arap halkımızı, Türkleri, Kürtleri kutluyorum. Kayyumcu anlayışa hayır demiştir, yok demiştir. Her şeye rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Kayyum atadılar. Sözde buradan işte bir yerlere para gidiyormuş dediler, bu büyük bir yalandır. Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok, bizim de Siirt halkının bir tek kuruşunu bir yerlere göndermek gibi bir amacımız, bir derdimiz yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Tuncer Bakırhan: Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok
        Tuncer Bakırhan: Kimsenin bizim paramıza ihtiyacı yok
        Siirtli çiftçiler çeltik üretimini yaklaşık bir asırdır sürdürüyor
        Siirtli çiftçiler çeltik üretimini yaklaşık bir asırdır sürdürüyor
        Siirt'te HÜDA PAR'dan mezarlık girişinde Biden ve Netanyahu fotoğraflı 'Gaz...
        Siirt'te HÜDA PAR'dan mezarlık girişinde Biden ve Netanyahu fotoğraflı 'Gaz...
        Gizem Üsteğmen, 23 Nisan'da hayalini kurduğu üniformayla görevini severek y...
        Gizem Üsteğmen, 23 Nisan'da hayalini kurduğu üniformayla görevini severek y...
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den Kurban Bayramı mesajı
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül'den Kurban Bayramı mesajı
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Kurban Bayramı mesajı
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Kurban Bayramı mesajı