Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Kezer Çayı'nda piknik yapmaya giden 5 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla piknikçileri bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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