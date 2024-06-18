Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya çıkan kişi ölü bulundu
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kişi ölü bulundu.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kişi ölü bulundu.
İlçeye bağlı Tatlıpayam köyünde yaşayan Mehmet Bağız (68), kaybolan 2 keçisini bulmak için evden ayrıldı.
Bağız'dan haber alamayan yakınlarının yetkililere haber vermesi üzerine köye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arama çalışması başlatan ekipler, köyün 300 metre uzağındaki açık arazide Bağız'ın cansız bedenini buldu.
Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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