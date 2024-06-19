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        Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        ​​​​​​​Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:31 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:38
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        Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        ​​​​​​​Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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