Baba vasiyetiyle memleketinde açtığı çağrı merkezinde 1000 kişiye iş imkanı sağlıyor

FECRİ BARLIK - Siirtli iş insanı Ayaz Akkoyun, babasının vasiyetini yerine getirmek için kurduğu çağrı merkeziyle memleketinde 670'i kadın, 1000 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Çocuk yaşta babasının ayakkabı mağazasında çalışan 5 çocuk babası 62 yaşındaki Akkoyun, Afyonkarahisar'da eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Siirt'te aile şirketiyle ilgilendi.

İzmir'de 2 yıl ecza depoculuğu, İstanbul'da ise otomotiv, ayakkabı ve iletişim gibi çeşitli sektörlerde hizmet vererek deneyim kazanan Akkoyun, 17 yıl önce hayatını kaybeden babası Hacı Emrullah Akkoyun'un, "Siirt'in üzerinizdeki hakkını sakın unutmayın." sözü üzerine memleketinde yatırım yapmaya karar verdi.

Ayaz Akkoyun, AA muhabirine, doğup büyüdüğü topraklarda gençlere ulaşmanın ve onların hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kadın istihdamına katkı sunmak için de 2013 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 25 kişiyle bazı kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin çağrılarının karşılandığı çağrı merkezi kuran Akkoyun, şu anda 1000 kişilik istihdam sağlıyor.

"Çalışanlarımızın tamamı genç yaş grubu. Hiçbir hayali yokken evlilik hayali kurmaya başlıyor, ailesine bakmaya çalışıyor. Ayda bir hafta Siirt'e geliyorum, o bir haftayı bir ömre değişmem. Çalışanların mutluluğunu ve azmini görünce yaptığımız işin ne kadar isabetli ve babamın vasiyetinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum."

İstihdamla insanların hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

İl Özel İdaresinden yatırım amaçlı tahsis ettikleri alanda 4 bin 500 metrekare kapalı yere sahip bina inşa ettiklerini kaydeden Akkoyun, her geçen gün istihdam sayısını artırarak 1000'e ulaştıklarını anlattı.

Şirketin en önemli özelliğinin kadın istihdamına öncelik vermesi olduğuna dikkati çeken Gülden, "Şirketimizde yüzde 67 civarında kadın çalışanımız bulunuyor. Hem bu bölge açısından hem kadınların iş hayatına katılımı açısından önemlidir." dedi.

Akkoyun, kentin sosyal ve kültürel hayatının daha da gelişmesi için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Şehir dışında okudum ve memleketime döndüm. Burada hem katkı sağlıyoruz hem kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, bu tür şirketlerin bölgede daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Merkezin bilgi teknolojileri sorumlusu yazılım mühendisi Merve Çelik de memleketinde iş imkanına sahip olmanın büyük avantaj olduğunu anlattı.

- "Burası adeta bir bacasız fabrika gibi"

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Bulgarca dillerinde hizmet verdiklerini belirten Gülden, kısa sürede İtalyanca, Fransızca, Almanca ve farklı dillerde de çağrı alabileceklerini bildirdi.

Helbest Yıldız da merkezde 5 yıl önce müşteri temsilcisi olarak işe başladığını ve şu anda takım lideri pozisyonunda görevini sürdürdüğünü anlattı.

İş arkadaşlarının çoğunun Siirtli olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Eğer böyle bir iş imkanı olmasaydı çoğu farklı bir ile göç etmek zorunda kalacaktı. Bu açıdan da çok avantajlı. Burası adeta bir bacasız fabrika gibi. Büyüdük ve büyüme de devam edeceğiz. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Merkezde müşteri temsilcisi olarak çalışan Büşranur Erkoyuncu, ilk defa burada iş imkanına kavuştuğunu bildirerek, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.