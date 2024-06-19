Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Kezer Çayı'na piknik yapmaya giden 5 öğrenci ile 6 kişilik bir aile, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanlarda mahsur kaldı.

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