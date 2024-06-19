Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5'i öğrenci 11 kişi kurtarıldı.
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5'i öğrenci 11 kişi kurtarıldı.
Kezer Çayı'na piknik yapmaya giden 5 öğrenci ile 6 kişilik bir aile, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, piknik yapan iki grubu halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.