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        Siirt'te kırsalda rahatsızlanan çoban ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde yediği yemekten rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:59
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        Siirt'te kırsalda rahatsızlanan çoban ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde yediği yemekten rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, dün yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

        Yakınlarının zehirlenme şüphesiyle yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

        Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.

        Ekipler, yakınlarına ait ata bindirdikleri Demir'i, ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

        Demir, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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