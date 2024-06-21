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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 01:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 01:05
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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kezer Çayı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangına müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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