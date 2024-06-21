Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kezer Çayı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
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