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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 02:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 02:25
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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kezer Çayı mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, havalimanı, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların da müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Vali Kemal Kızılkaya, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve yetkililerle bölgede incelemede bulundu.

        Kızılkaya, AA muhabirine, gece yarısına doğru çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

        Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Yıldırım düşmesi sebebiyle anız yangını başladı. Bunun üzerine ekiplerimiz olay yerine müdahalede bulundular. Şu anda itfaiyemiz, AFAD'ımız, bunlara ilave olarak yangın söndürme makine ve araçlarımızla buradalar. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda havaalanımıza herhangi bir şekilde bir yangın sıçraması söz konusu değil. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımızla beraber olay yerindeyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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