Siirt'te meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.
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