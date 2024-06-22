Siirt'te AFAD ve jandarmadan boğulmalara karşı uyarı

Siirt'te baraj gölü, çay ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşlar, boğulma riskine karşı uyarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, hava sıcaklığının arttığı kentte, bayram tatilini de fırsat bilerek serinlemek amacıyla Botan Çayı başta olmak üzere bölgedeki sulara giren vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin ve bilgilendirmelerin sezon sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Su kenarlarına gerekli uyarı levhalarının asıldığını, ayrıca Tillo Kale ve Botan Deliklitaş mevkisinde gezinti yapan vatandaşların yüksekten düşme konusunda da uyarıldığını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti: