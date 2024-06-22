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        Siirt'te AFAD ve jandarmadan boğulmalara karşı uyarı

        Siirt'te baraj gölü, çay ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşlar, boğulma riskine karşı uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:48
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        Siirt'te AFAD ve jandarmadan boğulmalara karşı uyarı
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        Siirt'te baraj gölü, çay ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşlar, boğulma riskine karşı uyarıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, hava sıcaklığının arttığı kentte, bayram tatilini de fırsat bilerek serinlemek amacıyla Botan Çayı başta olmak üzere bölgedeki sulara giren vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

        AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin ve bilgilendirmelerin sezon sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Su kenarlarına gerekli uyarı levhalarının asıldığını, ayrıca Tillo Kale ve Botan Deliklitaş mevkisinde gezinti yapan vatandaşların yüksekten düşme konusunda da uyarıldığını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

        "15 Mayıs'tan bu yana AFAD koordinasyonunda 'Su hayattır can almasın' temasıyla başlatılan ve her gün 15.00 ile 18.00 saatlerinde su kenarlarında bulunan vatandaşları düzenli olarak boğulmalara karşı uyarıyoruz. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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