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        Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:30
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        Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Merkez Yeni Mahalle'de, iki grup arasında daha önce yaşanan kavgadan dolayı tartışma çıktı.​​​​​​​

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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