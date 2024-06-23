Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkez Yeni Mahalle'de, iki grup arasında daha önce yaşanan kavgadan dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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