Siirt'te çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Yeni Mahalle'de, iki grup arasında daha önce yaşanan kavgadan dolayı tartışma çıktı.​​​​​​​

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