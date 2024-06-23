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        Siirt'te 3 ayrı yerde çıkan yangınlar söndürüldü

        Siirt'te 3 ayrı noktada çıkan yangınlar ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:29
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        Siirt'te 3 ayrı yerde çıkan yangınlar söndürüldü
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        Siirt'te 3 ayrı noktada çıkan yangınlar ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkeze bağlı Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köyleri yakınlarında anız yangını ve Kalender köyünde örtü yangını olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Siirt Devlet Havameydanları, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangınlar söndürüldü.

        Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınların kontrol altına alındığını, ekiplerin 7/24 görevilerinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün merkez Tuzkuyusu köyü civarında saat 17.10'de anız yangını başladığı ihbarı alınmıştır. Anız ateşi havalimanı iç bölgesine de sıçrayarak yaklaşık 200 dönümlük bir alanda etkili olmuştur. Ayrıca aynı ateşin devamında Aktaş köyü mülki sınırları içerisinde tarlalar bölgesinde kullanılmayan boş bir eve de anız yangının sıçradığı tespit edilmiş olup emniyet ve jandarma TOMA'larının desteği ve ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Kalender Dağı Cumaderi mevkiinde Botan Milli Parkı sınırında ise 17.12 sıralarında orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının 20 dönümlük ormanlık alanda örtü yangını şeklinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Yangına süratle müdahale edilerek saat 20.00 itibarıyla da söndürülmesi sağlanarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır."

        Merkez Yağmurtepe köyü Beste mevkisinde de saat 17.27'de kullanılmayan arazide anız yangını başladığı ihbarı alındığını aktaran Kızılkaya, yaklaşık 3 dönümlük alanda kuru otların tutuştuğu yangının ekiplerce söndürüldüğünü bildirdi.

        Vali Kızılkaya, "İlk belirlemelere göre her 3 yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle başlamış olduğu ekiplerimizce değerlendirilmektedir. Yangınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Olaylarla ilgili inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Yangınlara süratle müdahale ederek daha da büyümesini önleyerek söndüren tüm ekiplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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