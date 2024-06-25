Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Siirt'te

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası, Siirt'te taraftarla buluştu.

Sarı-kırmızılılar, Siirt Galatasaray Taraflarlar Derneğinin bir otelde düzenlediği şampiyonluk gecesinde bir araya gelerek, yoğun ilgi gösterdikleri şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.

Doğu ve Güneydoğu Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Nusret Özdemir, AA muhabirine, her yıl bölgeye bu tür güzellikleri yaşatmayı istediklerini söyledi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a gelişiyle yeni neslin takıma daha da ilgi gösterdiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Galatasaray taraftarı her geçen gün daha da artıyor. Galatasaray şampiyon olduğu zaman tabii ki Siirt'te, Şırnak'ta, Batman'da ve Türkiye'nin her yerinde şampiyonluklar kutlandı. Özellikle Siirt'te kutlanması çok hoşumuza gitti. Siirt'te büyük bir coşku vardı, bunu gördük. Allah'ın izniyle bu devam edecek."

Bu kupanın ilk kez Siirt'teki taraftarlarla buluştuğunu kaydeden Özdemir, kupanın Türkiye'nin birçok yerine götürüleceğini aktardı.

Özdemir, "Galatasaray önümüzdeki sezon da Allah'ın izniyle şampiyon olacak." dedi.