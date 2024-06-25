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        Siirt'te yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Siirt'te yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:07 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:07
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        Siirt'te yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Siirt'te yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangın riskinin önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu, ormanlık alanlara yönelik bazı tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Ormanlık alanlara giriş ve her türlü ateş yakmanın ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını kaydeden Kızılkaya, ormanlık alanlara mangal, semaver, dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile buralarda her türlü ateşin yakılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

        Vali Kızılkaya, alınan tedbirler kapsamında orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak, seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılmasının yasaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Siirt ili sınırları içinde yer alan Tillo Kale, Tillo Tabiat Parkı, Deliklitaş Mesire Alanı ve Baykan Orman Parkı'nda sadece mesire alanı içerisindeki mangal yakmaya müsait olan kameriyelerin kenarlarında ateşli piknik yapılabilecektir. Kameriyeler dışında başıboş mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek ateş yakılmayacaktır. Alınan yasaklama kararına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır."

        Kızılkaya, kararlara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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