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        Siirt'te "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı

        Siirt'te 9 şehirden 120 sporcunun katılımıyla "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:13
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        Siirt'te "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı
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        Siirt'te 9 şehirden 120 sporcunun katılımıyla "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda kız ve erkek takımları, 5 gün boyunca mücadele edecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Projeleri Genel Koordinatörü Kemal Demirok, AA muhabirine, etkinliklerin büyük heyecanla başladığını söyledi.

        Organizasyona yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Demirok, şöyle konuştu:

        "Oynanan basketbol maçı, ulusal spor projelerinden biri olan 'Sokaklar Bizim' çatısı altında yapılan bir basketbol organizasyonudur. Turnuvamız aynı anda 7 bölgenin birincilerini belirlemek üzere diğer bölge finallerine ev sahipliği yapan illerimizde gerçekleştirilmektedir. 9 ilden 30 takım katıldı. Buradan çıkacak birinciler, Sivas'ta Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Amacımız çocuklarımızı, sokaklardan gelecek tehlikelere karşı korumak, spor yapma alışkanlıklarını biraz daha kökleştirmek ve de ailelerimizle birlikte spor, aile ve eğitim üçgenini oluşturmaktır."

        Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Şube Müdürü Levent Obuz, sporcu ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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