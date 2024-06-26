Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaptığı çalışmada, "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin il merkezinde olduğu bilgini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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