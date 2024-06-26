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        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:37
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        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaptığı çalışmada, "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin il merkezinde olduğu bilgini aldı.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        İşlemlerinin ardından M.Y. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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