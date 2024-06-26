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        Siirt'te yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:57
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        Siirt'te yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kuşdalı köyündeki yaşayan Mehmet Şükrü Kurt (65), köy camisinin bahçesinde çalışırken yılan tarafından sol bacağından ısırıldı.

        Bir müddet sonra Kurt'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine köylüler tarafından yetkililere haber verildi.

        Köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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