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        Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'te otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 17 keçi telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:11
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        Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Siirt'te otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 17 keçi telef oldu.

        H.E'nin kullandığı 59 AGT 403 plakalı otomobil, Siirt Çevre Yolu yeni hastane mevkisinde yolun karşısına geçen Ali Gök'e ait küçükbaş hayvanlara çarptı.

        Kazada, sürüdeki 17 keçi telef olurken, araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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