Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.T.A, C.A. ve Z.A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu
        Siirt'te otomobilin çarptığı 17 küçükbaş hayvan telef oldu
        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı
        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı
        Siirt'te fıstık aşılama çalışmaları yapıldı
        Siirt'te fıstık aşılama çalışmaları yapıldı
        Siirt'te yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yaka...
        Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yaka...
        Siirt'te "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı
        Siirt'te "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" finalleri başladı