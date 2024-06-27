Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Sporu tabana yaymayı hedeflediklerini dile getiren Olğaç, 18 branşta açılan kurslara şu ana kadar 9 bin 726 kişinin kayıt yaptırdığını, antrenör, sporcu ve velilerle yaz aylarını verimli geçirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Atatürk Stadı yanındaki 2 nolu sahada düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, yaz spor okullarıyla çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

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