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        Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

        Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:13
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        Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
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        Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Atatürk Stadı yanındaki 2 nolu sahada düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, yaz spor okullarıyla çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Sporu tabana yaymayı hedeflediklerini dile getiren Olğaç, 18 branşta açılan kurslara şu ana kadar 9 bin 726 kişinin kayıt yaptırdığını, antrenör, sporcu ve velilerle yaz aylarını verimli geçirmeyi amaçladıklarını aktardı.

        Konuşmanın ardından sporcuların gösterileri sunuldu.

        Etkinliğe, kurum yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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