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        Siirt'te anız yangını büyümeden söndürüldü

        Siirt'te anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:46
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        Siirt'te anız yangını büyümeden söndürüldü
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        Siirt'te anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında anız yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Siirt ve Gökçebağ itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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