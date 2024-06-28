Siirt'te anız yangını büyümeden söndürüldü
Siirt'te anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Siirt'te anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında anız yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Siirt ve Gökçebağ itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
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