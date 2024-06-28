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        Siirtli esnaf soğuk hava püskürtme sistemiyle müşterilerine hizmet veriyor

        Siirt'te bir parktaki işletme, soğuk hava püskürtme sistemiyle müşterilerinin serinlemesini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:38
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        Siirtli esnaf soğuk hava püskürtme sistemiyle müşterilerine hizmet veriyor
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        Siirt'te bir parktaki işletme, soğuk hava püskürtme sistemiyle müşterilerinin serinlemesini sağlıyor.

        Sıcak havanın hakim olduğu Siirt'te Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mehmet Emin Kılıççıoğlu Parkı'ndaki soğuk hava püskürtme sistemi bulunan işletmeye ilgi gösterdi.

        İşletme sahibi Selman Tetik, müşterilerin kavurucu sıcaktan etkilenmemeleri için parka soğuk hava püskürtme sistemi kurduğunu söyledi.

        Yaz aylarının çok sıcak geçtiği Siirt'te vatandaşlara serin bir ortam sağlamayı amaçladığını belirten Tetik, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1,5 senedir burayı işletiyorum. Park meydanın en işlek yerinde bulunuyor. İlk başlarda sıcaklardan dolayı müşterilerin çok fazla olmadığı fark ettim. Soğuk hava püskürtme sistemi kurdum. Müşteriler memnun kaldı. Çünkü hava sıcaklığının birden artması ile insanlar açık alanlara yönelmeye başladı. Bu sistemle müşteri sayısında artış oldu."

        Vatandaşlardan Aziz Konur ise sistem sayesinde kavurucu sıcaklarda bir nebze de olsa serinlediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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