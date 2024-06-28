LGS sınavında 500 tam puan alan Muksit'in başarısının sırrı "kitap okumak"

FECRİ BARLIK - Siirt'te küçük yaştan beri düzenli kitap okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muksit Kaya, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

Merkez Sancaklar Ortaokulu'ndan mezun olan 15 yaşındaki Muksit Kaya, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Kaya, AA muhabirine, sınava düzenli çalıştığını ve emeğinin karşılığını almanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sınava girdiğinde bütün soruların cevabını bildiğini belirten Kaya, "Sınavdan çıktığımda 500'e yakın ya da 500 alacağımı tahmin edebiliyordum ama kodlama hatası yapmış olabilirim diye içimde bir korku vardı. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyordum ve açıklanınca sevinçten evde duramadık." dedi.

Okulunun ve ailesinin bu başarısında büyük pay sahibi olduğuna dikkati çeken Kaya, her zaman onların desteğini yanında hissettiğini anlattı.

Kitap okumanın başarısındaki etkisini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: