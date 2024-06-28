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        LGS sınavında 500 tam puan alan Muksit'in başarısının sırrı "kitap okumak"

        FECRİ BARLIK - Siirt'te küçük yaştan beri düzenli kitap okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muksit Kaya, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:03
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        LGS sınavında 500 tam puan alan Muksit'in başarısının sırrı "kitap okumak"
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te küçük yaştan beri düzenli kitap okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muksit Kaya, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

        Merkez Sancaklar Ortaokulu'ndan mezun olan 15 yaşındaki Muksit Kaya, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girdi.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Kaya, AA muhabirine, sınava düzenli çalıştığını ve emeğinin karşılığını almanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sınava girdiğinde bütün soruların cevabını bildiğini belirten Kaya, "Sınavdan çıktığımda 500'e yakın ya da 500 alacağımı tahmin edebiliyordum ama kodlama hatası yapmış olabilirim diye içimde bir korku vardı. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyordum ve açıklanınca sevinçten evde duramadık." dedi.

        Okulunun ve ailesinin bu başarısında büyük pay sahibi olduğuna dikkati çeken Kaya, her zaman onların desteğini yanında hissettiğini anlattı.

        Kitap okumanın başarısındaki etkisini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Üçüncü sınıftan beri kitap okuyorum. Dördüncü ve beşinci sınıflarda daha fazla kitap okumaya başladım. Her zaman kendimi geliştirdim ve son sene daha da yoğunlaştım. Kitap okumanın faydasını denemelerde görüyordum ve bunu sınavda da yaşadım. LGS sınavına girecek öğrencilere yazın bol bol paragraf sorusu çözmelerini ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum."

        Küçüklüğünden beri bilgisayar mühendisi olmayı istediğini aktaran Kaya, Ankara Fen Lisesi ya da Konya Meram Fen Lisesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü bildirdi.

        Yapay zeka alanında çalışmalara imza atmak istediğini dile getiren Kaya, "Yapay zekayı yerli ve milli anlamda geliştirmek istiyorum. Yapay zekanın ülkemizde gelişmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

        Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaya da oğlu Muksit'in başarısıyla gururlandıklarını anlattı.

        Muksit'in sorumluluklarını bilen bir öğrenci olduğunu belirten Yüksel Kaya, "Oğlum ilkokulun başından beri derslerini düzenli olarak çalışıyor. Öğretmenleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyordu. Günlük derslerine düzenli olarak çalışıyordu. Anlayamadığı, bilmediği sorular olduğunda öğretmenleriyle birlikte ona yardımcı oluyorduk. Kendisine pek çok konuda destek verdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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