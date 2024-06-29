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        Siirt'te özel hastanelerde emeklilere yüzde 25 indirim için protokol yapıldı

        Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki özel hastaneler arasında, emeklilere yönelik yüzde 25 indirim protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:28
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        Siirt'te özel hastanelerde emeklilere yüzde 25 indirim için protokol yapıldı
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        Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki özel hastaneler arasında, emeklilere yönelik yüzde 25 indirim protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2024 "Emekliler Yılı" kapsamında özel hastanelerde tüm branşlarda indirim yapıldığı kaydedildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesiyle emeklilerin daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için pek çok ilde birçok firma ile indirim protokolleri imzalandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Siirt'te de özel hastanelerle süresiz olarak yüzde 25 indirim protokolü imzalandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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