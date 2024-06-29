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        Siirt'te açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Siirt'te açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:02
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        Siirt'te açık hava sinema etkinliği düzenlendi
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        Siirt'te açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlara, dev ekrandan "Vizontele" filmi izletildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, yaz boyunca devam edecek kültür etkinliklerini başlattıklarını söyledi.

        İlk etkinliğe çok sayıda ailenin ilgi gösterdiğini belirten Tekin, "Havalar sıcak olduğu için vatandaşlar evlerinde durmak istemiyor. Biz de vatandaşlarımızın dışarıda kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için yaz boyunca devam edecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Tekin, haftanın bazı günlerinde yetişkinler, bazı günlerinde ise çocuklar için etkinlikler yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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