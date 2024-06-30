Din görevlileri, caminin Kur'an kursu verilecek bölümlerini onarıp boyadı

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'teki Halid Bin Velid Camisi'nin imamı ve müezzini, caminin çocuklara yaz Kur'an kursunun verileceği bölümlerini boyayıp kapı ve pencerelerini onardı.

Yeni Mahalle'deki Halid Bin Velid Camisi'nde görevli imam Musa Doğrusever ve müezzin Hüseyin Şen, namaz vakitleri dışında caminin tüm işleriyle ilgileniyor.

Doğrusever ve Şen, Diyanet İşleri Başkanlığınca yarın başlatılacak "Yaz Kur'an Kursları" öncesi caminin temizliğini yaptı, alt katta yer alan kız ve erkek kurslarının duvarlarını boyadı.

Taziyeevi, kız ve erkek kursları bulunan caminin yoğun bir cemaatinin bulunduğunu anlatan Doğrusever, cemaatin ve öğrencilerin rahat şekilde ibadet etmeleri ve Kur'an-ı Kerim okumaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Çocuklara daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını kaydeden Doğrusever, 8 yıl önce ibadete açılan caminin tüm işleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Kapı, pencere ve tavanın eksikliklerini gözden geçiren Doğrusever ve Şen, bahçeyi de çocukların kullanımına hazır hale getirmek için ağaç ve çimlerin bakımını yaptı.

Doğrusever, 1 Temmuz'da Müftülüğe bağlı tüm cami ve kurslarda yaz kursları başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen öğrencilerimiz hem eğlenecekler hem de ibadetlerini yapacaklar. Öğrencilerimizin daha iyi ve temiz bir ortamda Kur'an öğrenmeleri için tadilat yaptık ayrıca bahçemizi kullanıma uygun hale getirdik. En azından ders aralarında öğrencilerimiz bahçede rahat şekilde oyun oynayacak. Öğrencilerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz."

Yaz kurslarında Kur'an-ı Kerim öğretilmesi ve dini bilgiler verilmesinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığını belirten Doğrusever, severek öğrenen çocukların çevrelerine de daha duyarlı ve yararlı olacağını anlattı.