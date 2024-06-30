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        Siirt'te yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:46
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        Siirt'te yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Baykan'ın Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde dedektör köpek "Rita" ile arama yaptı.

        Otobüste N.Ç'ye ait olduğu tespit edilen 533 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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