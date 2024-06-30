Siirt'te öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Siirt'te uygulama sınavı gerçekleştirildi.

14 Eylül Kapalı Spor Salonu'ndaki sınav, iki seans halinde 433 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Muhdi Eldemir, yaptığı yazılı açıklamada, sınava giren ortaokul ve lise öğrencilerinden başarılı olanların Siirt Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görme hakkı kazanacağını belirtti.