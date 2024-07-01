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        Siirtli öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bir programda verdiği söz üzerine öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:03 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:03
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        Siirtli öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bir programda verdiği söz üzerine öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Vali Kızılkaya'dan gezi sözü alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Medeniyet, tarih ve kültür gezileri" programı kapsamında Çanakkale'ye gitti.

        Öğrenciler 8 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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