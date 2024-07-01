Siirtli öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bir programda verdiği söz üzerine öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Vali Kızılkaya'dan gezi sözü alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Medeniyet, tarih ve kültür gezileri" programı kapsamında Çanakkale'ye gitti.

Öğrenciler 8 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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