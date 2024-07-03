Siirt'te Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi açıldı

Siirt'in tescilli battaniyesi, "Yerel Dokumaların Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi" kapsamında açılan dokuma atölyesinde yaşatılacak.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, açılış töreninde, kentin yöresel el sanatlarının yaşatılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Siirt'in kültürel açıdan Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"12 bin yıllık köklü geçmişi, tarihsel birikimi, doğal güzellikleri, inanç turizmi ve el sanatlarıyla zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Şehrimiz aynı zamanda bölgede devlet ve vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı huzur ve kardeşlik kentidir. Bu kadim kentin sahip olduğu kültürel zenginliği korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Bu bilinçle, geçmişten günümüze uzanan ve büyük bir emekle ilmek ilmek dokunan, coğrafi işarete sahip geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı, kentimize ayrı bir değer katarak il ekonomisine de önemli bir katma değer sağlamaktadır."