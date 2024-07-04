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        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:54
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        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin il merkezinde olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        O.B, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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