Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'nin il merkezinde olduğu bilgisini aldı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
O.B, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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