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        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:49
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        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Güres Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunarak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

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