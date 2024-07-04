Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaland...
        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaland...
        Siirt'te Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi açıldı
        Siirt'te Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesi açıldı
        Siirtli öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı
        Siirtli öğrenciler Çanakkale gezisine katıldı
        Siirt'te öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi
        Siirt'te öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi
        Siirt'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Siirt'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü