Siirt'te vefat eden uzman çavuş için tören düzenlendi

Törene, Erciyes'in ailesi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hastane bahçesinde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli evli ve iki çocuk babası Erciyes'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

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