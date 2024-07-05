Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekipler, Kurtalan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 7 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'nin ilçede olduğu bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.