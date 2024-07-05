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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:50
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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekipler, Kurtalan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 7 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'nin ilçede olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin merkeze bağlı Köprübaşı köyünde olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        F.T ve R.Ç, emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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