Siirt kırsalında rahatsızlanan çoban ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Ömer Demir (63), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Ömer Demir (63), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, rahatsızlandı.
Yakınlarının bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (Erkut) ekipleri sevk edildi.
Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.
Ekiplerin ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdığı Demir, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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