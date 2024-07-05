Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt kırsalında rahatsızlanan çoban ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Ömer Demir (63), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt kırsalında rahatsızlanan çoban ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Ömer Demir (63), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, rahatsızlandı.

        Yakınlarının bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (Erkut) ekipleri sevk edildi.

        Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.

        Ekiplerin ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdığı ​​​​​​​Demir, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Uzman çavuş, rahatsızlanınca gittiği hastanede hayatını kaybetti
        Uzman çavuş, rahatsızlanınca gittiği hastanede hayatını kaybetti
        Siirt'te vefat eden uzman çavuş için tören düzenlendi
        Siirt'te vefat eden uzman çavuş için tören düzenlendi
        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Siirt Valisi Kızılkaya esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaland...
        Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaland...