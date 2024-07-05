Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte olduğu bilgisini aldıkları şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
B.E, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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