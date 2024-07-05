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        Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:59
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        Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Siirt'te hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kentte olduğu bilgisini aldıkları şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        B.E, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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